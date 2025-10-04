Cambiaso la possibile chiave di Juve Milan | Tudor è pronto a sfruttarlo così per mettere in difficoltà la difesa di Allegri La strategia
Cambiaso la possibile chiave di Juve Milan, la mossa del tecnico: l’esterno partirà a sinistra ma avrà licenza di accentrarsi per creare superiorità. In una partita che si preannuncia una vera e propria battaglia a scacchi, la mossa a sorpresa, la variabile impazzita, potrebbe avere il nome di Andrea Cambiaso. In vista del big match di domani sera contro il Milan, Igor Tudor starebbe infatti studiando un ruolo su misura per il suo esterno, considerato la chiave tattica per scardinare la difesa di Massimiliano Allegri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per l’esterno della Nazionale si profila una partita di grande sacrificio e totale libertà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Cambiaso Juve, scenari completamente stravolti: dal possibile addio al rinnovo del contratto, svelati i piani del club bianconero
Rinnovo Cambiaso, adesso la Juve lo vuole blindare! Aumento dello stipendio e prolungamento: tutti i dettagli sul possibile nuovo accordo
Kolo Muani Juve, Cambiaso si espone sul possibile ritorno dell'attaccante in bianconero: le parole dopo il Borussia Dortmund accendono la speranza?
Cambiaso Juventus, Tudor lo esalta: «Può giocare anche nel Real Madrid, io ci credo ma deve decidere lui». Poi annuncia un possibile cambio ruolo? Le dichiarazioni - Cambiaso Juventus, Tudor lo esalta in conferenza stampa: tutte le dichiarazioni dell'allenatore sull'esterno Una vera e propria investitura, un elogio che va oltre l'aspetto tecnico e proietta un gioc ...