Cambiaso la possibile chiave di Juve Milan, la mossa del tecnico: l’esterno partirà a sinistra ma avrà licenza di accentrarsi per creare superiorità. In una partita che si preannuncia una vera e propria battaglia a scacchi, la mossa a sorpresa, la variabile impazzita, potrebbe avere il nome di Andrea Cambiaso. In vista del big match di domani sera contro il Milan, Igor Tudor starebbe infatti studiando un ruolo su misura per il suo esterno, considerato la chiave tattica per scardinare la difesa di Massimiliano Allegri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per l’esterno della Nazionale si profila una partita di grande sacrificio e totale libertà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cambiaso la possibile chiave di Juve Milan: Tudor è pronto a sfruttarlo così per mettere in difficoltà la difesa di Allegri. La strategia