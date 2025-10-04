Cambiamenti nel palinsesto di Mediaset il 4 ottobre | novità su La forza di una donna e Beautiful

modifiche al palinsesto di canale 5 per sabato 4 ottobre 2025. Le reti Mediaset hanno annunciato un’ rivisitazione della programmazione prevista per la giornata di sabato, con l’obiettivo di dare maggiore spazio al Grande Fratello e di riorganizzare le fasce orarie delle soap più popolari. Questa modifica interessa in particolare Beautiful e La forza di una donna, che vedranno ridotte le proprie collocazioni temporali rispetto alla consueta programmazione. spostamento di Beautiful nel daytime del sabato. Per il pomeriggio del fine settimana, si registra uno slittamento significativo della messa in onda di Beautiful, la soap americana che accompagna il pubblico da oltre trent’anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

