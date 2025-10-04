Due sorrisi rossoblù in salsa azzurra, in un inizio di stagione che stenta a spazzare via i dubbi sulle potenzialità del gruppo: due sorrisi che portano nomi e cognomi di Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi. Il primo è bandiera e certezza e dopo l’ultima stagione da record con 15 gol in campionato e 2 in Coppa Italia, prova a scriverne di nuovi. Sono 4 i gol dell’Orso in 7 gare, tra campionato (3 reti in 5 giornate) ed Europa League. E con il Friburgo, sotto gli occhi del collaboratore di Gattuso, Leonardo Bonucci, ha siglato la sua prima rete in competizioni Uefa per club. Bonucci era a osservare il Bologna anche con il Genoa: e pure in quell’occasione Orsolini bussò alla telecamera, con un’esultanza che ormai lo contraddistingue a ogni rete segnata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cambiaghi e Orso, sorrisi azzurri. Nicolò, una prima volta mondiale. Ricky è tra le certezze di Gattuso