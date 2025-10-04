Cambia la griglia di partenza del GP Singapore | DRS illegale e arriva una doppia squalifica

Le Williams di Alexander Albon e Carlos Sainz sono state squalificate dalle Qualifiche del GP di Singapore. Albon e Sainz partiranno dall'ultima fila. Si modifica in modo sostanzioso la griglia di partenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

