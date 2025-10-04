Camarda ancora dalla panchina Di Francesco | C’è un tempo per tutto

Dopo la vittoria per 0-1 contro il Parma, l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato di Francesco Camarda, di proprietà del Milan, in conferenza stampa. Ecco le sue parole, secondo quanto riportato da 'tuttomercatoweb.com'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Camarda ancora dalla panchina. Di Francesco: “C’è un tempo per tutto”

Lecce, panchina per il giovane Camarda nel debutto stagionale

Ex Milan, Camarda in panchina in Lecce-Cagliari. Le formazioni ufficiali

Parma-Lecce diretta, formazioni ufficiali: Di Francesco rilancia Sottil. Camarda in panchina

Esposito e Camarda: due strade diverse, un destino condiviso - Gol e fenomeni di precocità: Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda sembrano uniti da un destino simile. Secondo ilfattoquotidiano.it

Camarda salva il Lecce nel recupero: chi è, carriera, esordio nel Milan, valore cartellino e caratteristiche tecniche - Nella gara tra Lecce e Bologna è arrivata la prima rete in Serie A del giovane azzurro di proprietà del Milan. msn.com scrive