Call of Duty | Black Ops 7 Activision aggiunge una playlist Open Moshpit nella beta per ridurre SBMM
Activision tenta di stemperare le polemiche sulla beta di Call of Duty: Black Ops 7 introducendo una novità che ha subito catturato l’attenzione dei fan. La casa editrice ha infatti annunciato l’arrivo della playlist “ Open Moshpit ”, una modalità speciale in cui lo Skill-Based Matchmaking (SBMM) – il sistema che abbina i giocatori in base al loro livello di abilità – viene drasticamente ridotto. La decisione rappresenta un ritorno al passato per la serie, riportando un matchmaking “classico”, simile a quello dei primi Call of Duty, dove l’abilità dei giocatori incideva in maniera minima sulla composizione delle lobby. 🔗 Leggi su Game-experience.it
