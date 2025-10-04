Call of Duty | Black Ops 6 su Xbox Game Pass Microsoft ha perso $300 milioni di vendite per un report

Secondo ad un nuovo report, che l’inclusione di Call of Duty: Black Ops 6 nel catalogo di Xbox Game Pass avrebbe comportato una perdita stimata di circa 300 milioni di dollari in mancate vendite per Microsoft. Secondo le testimonianze di diversi ex e attuali dipendenti, l’iniziativa – pur pensata per spingere gli abbonamenti – non avrebbe portato i risultati esplosivi che l’azienda si aspettava, e anzi avrebbe inciso sulle entrate legate alle copie vendute tradizionalmente. Il report, firmato da Cecilia D’Anastasio su Bloomberg, è basato su alcune fonti che parlano di un aumento del 16% degli iscritti subito dopo il lancio di Black Ops 6, ma molti utenti avrebbero disdetto l’abbonamento poco dopo, riducendo l’impatto positivo sull’economia del servizio. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6 su Xbox Game Pass, Microsoft ha perso $300 milioni di vendite, per un report

