Calice riaperta la Torretta-Pegui | Strada strategica per il territorio
Riaperta da ieri a Calice la strada comunale Torretta-Pegui, oggetto di lavori per l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza per oltre 300mila euro finanziati da Regione Liguria attraverso il Psr. "Viene restituita piena funzionalità a un tratto di viabilità strategica per il territorio – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone –. Le risorse del Psr si aggiungono a quelle investite da Regione Liguria sul territorio di Calice al Cornoviglio per oltre 3 milioni di euro complessivi, in particolare per diversi interventi sulla viabilità sia provinciale sia comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: calice - riaperta
Calice non è più isolata. Riaperta la Provinciale 8 dopo un anno di sacrifici
Sabato 27 settembre la Reggia di Caserta riapre al pubblico la Seconda Anticamera dell’Appartamento della Regina. La sala viene riaperta dopo la rimozione del solaio in cemento realizzato a metà Novecento, che ne aveva ridotto drasticamente l’altezza. - facebook.com Vai su Facebook
Calice, riaperta la strada comunale Torretta-Pegui - Pegui a Calice al Cornoviglio, oggetto di lavori per l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza per ... Lo riporta msn.com