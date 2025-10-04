Calice riaperta la Torretta-Pegui | Strada strategica per il territorio

Riaperta da ieri a Calice la strada comunale Torretta-Pegui, oggetto di lavori per l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza per oltre 300mila euro finanziati da Regione Liguria attraverso il Psr. "Viene restituita piena funzionalità a un tratto di viabilità strategica per il territorio – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone –. Le risorse del Psr si aggiungono a quelle investite da Regione Liguria sul territorio di Calice al Cornoviglio per oltre 3 milioni di euro complessivi, in particolare per diversi interventi sulla viabilità sia provinciale sia comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

