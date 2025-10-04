Calhanoglu Inter il turco è in dubbio per la Cremonese | il motivo e il possibile sostituto
Inter News 24 Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. La presenza di Hakan Calhanoglu in campo dal primo minuto nella sfida di stasera contro la Cremonese è tutt’altro che certa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il regista turco potrebbe essere costretto a sedersi in panchina per la prima volta in questa stagione. Il dubbio che assilla Cristian Chivu riguarda principalmente l’infortunio subito durante l’ultima partita di Champions League contro lo Slavia Praga, dove Calhanoglu ha preso una botta alla gamba destra. 🔗 Leggi su Internews24.com
