Calciomercato Napoli occhi puntati sul lato destro | c’è un nome! – ESCLUSIVA

Spazionapoli.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante la finestra di mercato sia chiusa, il Napoli continua a monitorare in giro diversi profili: c’è un nome che stuzzica Il Napoli è concentrato nel compiere un campionato con i fiocchi, con l’intento di essere – ancora una volta – la squadra da battere. Riconfermarsi però non è affatto semplice, vista la numerosa concorrenza che continua a brillare in queste prime uscite. In vista della prossima finestra di calciomercato però, gli azzurri sembrano aver messo gli occhi su un profilo in particolare. La notizia sorprende anche i tifosi. Napoli, occhi su Kayode: possibile rinforzo a gennaio?. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

