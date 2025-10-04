Calciomercato Juve LIVE | tre grandi nomi per il centrocampo in vista di gennaio non tramonta l’idea Bouaddi del Lille svelato un retroscena su Vlahovic
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Igor Tudor. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juve
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Calciomercato Juve: spunta un nuovo nome per il centrocampo dei bianconeri! Ecco dove gioca, le ultimissime
Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 11 luglio: Modesto nuovo dt della Juve
Le ultime sulle mosse del calciomercato #Juve Tutto qui - facebook.com Vai su Facebook
Le ultime sulle mosse del calciomercato #Juve Tutto qui - X Vai su X
Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per l’attaccante a lungo accostato ai bianconeri? La bomba dall’Inghilterra fa scatenare i tifosi: il club è in pole position per ... - Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per l’attaccante a lungo accostato: ci sono aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri Un nuovo nome per l’attacco della Juventus, un’opportunità che arriva dalla P ... Scrive juventusnews24.com
Calciomercato Juve, caccia al colpo grosso a centrocampo: tre obiettivi in vista di gennaio, a chi sta pensando la dirigenza bianconera - Calciomercato Juve, i bianconeri mirano a rinforzare il centrocampo in vista della prossima sessione invernale, con tre obiettivi nella lista La Juventus ha le idee chiare sul reparto da rinforzare ne ... Segnala juventusnews24.com