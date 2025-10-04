Calciomercato Juve Ceccarini allo scoperto | Piacciono questi due giocatori Spunta una deadline per Vlahovic ecco cosa potrebbe succedere

Juventusnews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juve, Niccolò Ceccarini ha parlato così dei movimenti in entrata e in uscita dei bianconeri. Un occhio su Vlahovic. Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha analizzato così le mosse del calciomercato Juve. Ecco le sue parole. PAROLE – « La Juventus è una delle squadre più operative. La società dopo l’ultimo mercato sta già pensando al futuro. Un lavoro che parte da lontano con l’obiettivo di rafforzare la rosa nella prossima stagione. È normale però che se ci dovessero essere opportunità anche a gennaio i bianconeri non si tirerebbero indietro. I riflettori sono puntati soprattutto sul centrocampo, il reparto nel quale un inserimento di qualità servirebbe già subito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve ceccarini allo scoperto piacciono questi due giocatori spunta una deadline per vlahovic ecco cosa potrebbe succedere

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Ceccarini allo scoperto: «Piacciono questi due giocatori. Spunta una deadline per Vlahovic, ecco cosa potrebbe succedere»

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve

Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui

Calciomercato Juve: spunta un nuovo nome per il centrocampo dei bianconeri! Ecco dove gioca, le ultimissime

Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 11 luglio: Modesto nuovo dt della Juve

calciomercato juve ceccarini scopertoCalciomercato Juve, Ceccarini annuncia: «Nodo Koopmeiners, si valutano per il futuro diverse opzioni. 4 nomi a centrocampo». Due sono delle autentiche sorprese! - Calciomercato Juve, Niccolò Ceccarini ha parlato così dei movimenti a centrocampo dei bianconeri. Riporta juventusnews24.com

calciomercato juve ceccarini scopertoCeccarini: "La Juve ha messo Palestra nel mirino. 4 nomi a centrocampo" - Sulle pagine di "TMW", Nicolò Ceccarini ha fatto il punto sulle mosse di mercato della Juventus. Riporta tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Ceccarini Scoperto