Calciomercato Inter i nerazzurri erano prossimi ad un colpo Siani | È stato molto vicino l’acquisto di…

Inter News 24 Calciomercato Inter, il retroscena svelato da Fernando Siani sul colpo tentato dai nerazzurri dal Como: le parole. Durante l’ultima puntata di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fernando Siani ha rivelato un interessante retroscena di mercato legato all’ Inter. Secondo l’indiscrezione, il club nerazzurro sarebbe stato molto vicino ad acquisire Lucas Da Cunha dal Como per il ruolo di vice di Hakan Calhanoglu a centrocampo, ma l’operazione non si è concretizzata. Siani ha spiegato che la trattativa era avanzata e il giocatore era praticamente pronto a trasferirsi in nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

