Calciomercato Inter Davide Frattesi era ad un passo dalla cessione? Il retroscena svelato da Fabrizio Romano…

Inter News 24 Calciomercato Inter, il retroscena di Romano su Frattesi: «Un Club ha provato a prenderlo nell’ultimo giorno di mercato.». Un nuovo retroscena di mercato arriva direttamente dalle parole di Fabrizio Romano, esperto di mercato, che nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube ha svelato dettagli inediti riguardo a Davide Frattesi e alla possibilità di un addio all’ Inter durante l’ultima sessione di mercato estiva. «Frattesi ha avuto serie possibilità di arrivare in Premier League in estate», ha dichiarato Romano, rivelando come il centrocampista dell’Inter fosse nel mirino di diversi club, tra cui il Newcastle. 🔗 Leggi su Internews24.com

