Calciomercato Inter Davide Frattesi era ad un passo dalla cessione? Il retroscena svelato da Fabrizio Romano…
Inter News 24 Calciomercato Inter, il retroscena di Romano su Frattesi: «Un Club ha provato a prenderlo nell’ultimo giorno di mercato.». Un nuovo retroscena di mercato arriva direttamente dalle parole di Fabrizio Romano, esperto di mercato, che nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube ha svelato dettagli inediti riguardo a Davide Frattesi e alla possibilità di un addio all’ Inter durante l’ultima sessione di mercato estiva. «Frattesi ha avuto serie possibilità di arrivare in Premier League in estate», ha dichiarato Romano, rivelando come il centrocampista dell’Inter fosse nel mirino di diversi club, tra cui il Newcastle. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio
#Inter, #Chivu: "Infortunio di #Thuram non gravissimo, ma servirà un po' per riaverlo con noi. Ho già deciso chi gioca al suo posto" https://calciomercato.com/notizie/inter-chivu-thuram-non-e-gravissimo-ho-gia-deciso-chi-gioca-al-suo-posto/blt58ffc18f5c110201 - X Vai su X
https://youtu.be/Okc624LpkY4?si=7GUe5uPvDwHm3gIE #inter #thuram #infortunio #calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
Inter, fuori anche Calhanoglu dopo Thuram: prima da titolare con Chivu - La squadra nerazzurra torna subito in campo dopo la goleada di Champions con lo Slavia: oltre al francese, anche il regista turco non è al meglio della condizione L’Inter ospita la Cremonese nell’anti ... Secondo calciomercato.it
Frattesi reclama spazio: “Esclusioni all’Inter dolorose” - Quella che doveva trasformarsi nella stagione della consacrazione di Davide Frattesi, fino a questo momento ha concessolo solamente 72 minuti di gioco al centrocampista dell’ Inter. Riporta passioneinter.com