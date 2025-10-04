Calciomercatocom – Cremonese Giacchetta | Ecco perché abbiamo scelto Nicola Battere il Milan? Difficile ripetersi

2025-10-04 16:12:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Uomo salvezza e delle imprese impossibili, i motivi che hanno spinto la Cremonese a scegliere Nicola spiegati dal ds Giacchetta. Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha parlato nel prepartita della sfida che prende il via a San Siro a partire dalle 18 contro l’Inter e valida per la 6a giornata della Serie A 20252026. Dopo aver battuto il Milan, il sogno dei grigiorossi è quello di fare lo sgambetto anche ai nerazzurri. LA SCELTA DI NICOLA – “Abbiamo avuto un ottimo inizio, siamo stati gli ultimi promossi dalla Serie B a e abbiamo avuto un mercato in salita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com