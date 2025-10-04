Calciomercato Bologna Skorupski è pronto a rinnovare con i rossoblu? La situazione

Calciomercato Bologna: Skorupski verso il rinnovo, i rossoblù blindano il loro numero uno Nel pieno fermento del Calciomercato Bologna, una delle mosse più attese riguarda il futuro di Lukasz Skorupski, ormai colonna portante della squadra felsinea. Il portiere polacco, arrivato sotto le Due Torri nel 2018, sembra sempre più vicino al rinnovo di contratto, con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato bologna skorupski 232Bologna-Friburgo 1-1, le pagelle di CM: Skorupski protagonista, Orso-goal. Male Castro - Al 23’ un salvataggio sulla linea su Manzambi che vale come un gol, a Skorupski battuto. msn.com scrive

I rinnovi, le priorità del Bologna: da Skorupski a Orso - Bologna, 4 settembre 2025 – Chiuso il mercato, e in attesa di una decisione definitiva su Mihajlo Ilic, si apre un’altra partita, a Casteldebole: quello relativo al rinnovo di diversi pezzi da novanta ... Scrive ilrestodelcarlino.it

