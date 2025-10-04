Calcio serie C per il Grifo urge una svolta a Carpi Braglia | Mi aspetto risposte da subito
Il Perugia ha una gran voglia di ripartire, ma dovrà andare oltre l'emergenza. Concentrata, come spesso accaduto negli ultimi tempi, in un solo reparto.La classifica tuttavia non consente di piangersi addosso: senza la penalizzazione del Rimini i biancorossi sarebbero ultimi dunque retrocessi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Calcio serie C, Grifo senza Dell'Orco a Carpi. Braglia dovrà inventare la difesa - Poco confortante, almeno nel breve periodo, l'esito degli esami a cui il centrale è stato sottoposto. Riporta today.it
Calcio serie C, il Perugia si prepara per Carpi con un uomo in più: Bartolomei - Deciso ufficialmente il reintegro del centrocampista pisano, presente alla ripresa. perugiatoday.it scrive