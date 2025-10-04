Calcio serie C Carpi - Perugia | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Perugiatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione del Perugia è già giunta ad un punto cruciale. La trasferta di Carpi, se non si tratta di ultima spiaggia, ci va molto vicina: sulla deficitaria classifica si è ampiamente dibattuto, ora bisogna agire.I biancorossi, parole e musica del proprio allenatore, sono attesi a fornire delle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcio - serie

Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"

Calcio serie C, il Perugia è partito per l'Argentina. Gemello e Giunti felici di iniziare

Il gigante col turbante: come Beukema si è preso la Serie A e ha conquistato Napoli. Un leader silenzioso, quasi insuperabile nei duelli e con la mentalità giusta per il calcio di Antonio Conte

calcio serie c carpiCalcio serie C, per il Grifo urge una svolta a Carpi. Braglia: "Mi aspetto risposte da subito" - Reduce da una settimana di ritiro i biancorossi si preparano per la trasferta in Emilia con un disperato bisogno di punti. Riporta perugiatoday.it

calcio serie c carpiCARPI CALCIO. CASSANI: “SALL SOSTITUIRA’ AL MEGLIO GERBI” - Nel video Stefano Cassani (allenatore Ac Carpi) C’è il Perugia ferito e penultimo in classifica sulla strada del Carpi, che domani alle 17,30 ospita gli umbri in piena crisi al “Cabassi”, dove la squa ... Scrive tvqui.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Carpi