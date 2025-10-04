Calcio serie C Carpi - Perugia | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta
La stagione del Perugia è già giunta ad un punto cruciale. La trasferta di Carpi, se non si tratta di ultima spiaggia, ci va molto vicina: sulla deficitaria classifica si è ampiamente dibattuto, ora bisogna agire.I biancorossi, parole e musica del proprio allenatore, sono attesi a fornire delle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Serie A. Atalanta-Como 1-1 dopo 45'. Poker dell'Inter alla Cremonese: 4-1. Lazio-Torino 3-3 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggiorna
Calcio serie C, per il Grifo urge una svolta a Carpi. Braglia: "Mi aspetto risposte da subito" - Reduce da una settimana di ritiro i biancorossi si preparano per la trasferta in Emilia con un disperato bisogno di punti. Riporta perugiatoday.it
Carpi - Perugia, probabili formazioni | Biancorossi alla ricerca del riscatto - Emiliani ed umbri, diversi in tutto, budget, organico, "filosofia" ... Si legge su modenatoday.it