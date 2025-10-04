Andato in archivio il sabato del primo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2025-2026. Quattro le partita in programma quest’oggi. Le campionesse d’Italia della Juventus esordivano in trasferta. La formazione allenata da Max Canzi affrontava il Sassuolo allo Stadio “Enzo Ricci”. Pari a reti bianche e bianconere fermate dalle neroverdi, abili a disinnescare gli attacchi della Vecchia Signora. Inizio, quindi, non ideale per la Juve rispetto alle principali rivali, ovvero Roma e Inter. La squadra di Luca Rossettini ha servito un poker al Parma al “Tre Fontane. Due gol per tempo in casa giallorossa: Alice Corelli ha sbloccato il risultato al 9? e la nigeriana Rinsola Babajide ha raddoppiato al 28?; nella ripresa a segno un’ispirata Manuela Giugliano al 56? e Giulia Dragoni al 73?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, Juventus fermata dal Sassuolo nel 1° turno di Serie A. Vincono Roma e Inter