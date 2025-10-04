Calcio a 5 | Meta Catania e Feldi Eboli vanno in testa alla Serie A Domani i posticipi

Il secondo turno della stagione regolare 2025-2026 della Serie A di calcio a 5 si è ufficialmente aperto con gli anticipi di venerdì 3 ottobre. Ecco come sono andate le cose nei match in agenda. Vittoria pesantissima della Meta Catania: i siciliani si impongono 5-4 contro il Genzano, in un match tiratissimo risolto in favore dei padroni di casa, che perdevano 0-1 al termine del primo tempo, grazie alla doppietta di Turmena e alle zampata di Canal e di Pulvirenti (da portiere di movimento). Larghissimo invece il successo della Feldi Eboli: 5-1 alla Roma 1927 e testa della classifica, insieme agli etnei a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Oasport.it

