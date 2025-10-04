Calcio a 5 Active Network a punteggio pieno dopo il 2° turno di Serie A Pomezia vittoriosa

Oasport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calato il sipario sul 2° turno della Regular season della Serie A di calcio a 5 2025-2026. Dopo aver dovuto annotare le vittorie di Feldi Eboli e Meta Catania, un’altra squadra è a punteggio pieno dopo due giornate. Si tratta dell’ Active Network, che si è imposta in trasferta 5-3 contro il Came Treviso. Dopo le cinque reti realizzate alla Fortitudo, i viterbesi di Massimiliano Monsignori hanno rifilato altri cinque gol al Came. Block (doppietta), Cesaroni, Curri e Amans in marcatori. Per i padroni di casa sono andati a segno Donin, Japa Vieira e Gargatini. Nell’altro match di quest’oggi, Pomezia si è imposta tra le mura amiche del PalaLavinium, superando 4-3 lo Sporting Sala Consilina al termine di un confronto equilibrato. 🔗 Leggi su Oasport.it

calcio a 5 active network a punteggio pieno dopo il 2176 turno di serie a pomezia vittoriosa

© Oasport.it - Calcio a 5, Active Network a punteggio pieno dopo il 2° turno di Serie A. Pomezia vittoriosa

In questa notizia si parla di: calcio - active

Calcio a 5: Active Network e Meta Catania si impongono nei posticipi della prima giornata della Serie A

calcio 5 active networkCalcio a 5: Meta Catania e Feldi Eboli vanno in testa alla Serie A. Domani i posticipi - 2026 della Serie A di calcio a 5 si è ufficialmente aperto con gli anticipi di venerdì 3 ottobre. Da oasport.it

calcio 5 active networkSerie A KINTO, l'Active Network esce fuori nella: è un derby trionfale, resa Fortitudo Pomezia - Al PalaSport di Orte i viterbesi cambiano passo nel secondo tempo, vincendo 5- Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio 5 Active Network