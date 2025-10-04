Calcio a 5 Active Network a punteggio pieno dopo il 2° turno di Serie A Pomezia vittoriosa
Calato il sipario sul 2° turno della Regular season della Serie A di calcio a 5 2025-2026. Dopo aver dovuto annotare le vittorie di Feldi Eboli e Meta Catania, un’altra squadra è a punteggio pieno dopo due giornate. Si tratta dell’ Active Network, che si è imposta in trasferta 5-3 contro il Came Treviso. Dopo le cinque reti realizzate alla Fortitudo, i viterbesi di Massimiliano Monsignori hanno rifilato altri cinque gol al Came. Block (doppietta), Cesaroni, Curri e Amans in marcatori. Per i padroni di casa sono andati a segno Donin, Japa Vieira e Gargatini. Nell’altro match di quest’oggi, Pomezia si è imposta tra le mura amiche del PalaLavinium, superando 4-3 lo Sporting Sala Consilina al termine di un confronto equilibrato. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: calcio - active
Calcio a 5: Active Network e Meta Catania si impongono nei posticipi della prima giornata della Serie A
Out Bui e Ferretti: le ultime di Came Treviso-Active Network http://calcioa5live.com/?com=articolo&id=140447… #Calcioa5Live - X Vai su X
La Fortitudo Pomezia 1957 è arrivata ad Orte ed i ragazzi di mister David Ceppi stanno iniziando le operazioni di riscaldamento ?Alle ore 15 in punto tutti sintonizzati sul canale YouTube della Divisione Calcio a cinque per la diretta di Active Network Futsal - facebook.com Vai su Facebook
Calcio a 5: Meta Catania e Feldi Eboli vanno in testa alla Serie A. Domani i posticipi - 2026 della Serie A di calcio a 5 si è ufficialmente aperto con gli anticipi di venerdì 3 ottobre. Da oasport.it
Serie A KINTO, l'Active Network esce fuori nella: è un derby trionfale, resa Fortitudo Pomezia - Al PalaSport di Orte i viterbesi cambiano passo nel secondo tempo, vincendo 5- Lo riporta msn.com