Calcio a 5 Active Network a punteggio pieno dopo il 2° turno di Serie A Pomezia vittoriosa

Calato il sipario sul 2° turno della Regular season della Serie A di calcio a 5 2025-2026. Dopo aver dovuto annotare le vittorie di Feldi Eboli e Meta Catania, un’altra squadra è a punteggio pieno dopo due giornate. Si tratta dell’ Active Network, che si è imposta in trasferta 5-3 contro il Came Treviso. Dopo le cinque reti realizzate alla Fortitudo, i viterbesi di Massimiliano Monsignori hanno rifilato altri cinque gol al Came. Block (doppietta), Cesaroni, Curri e Amans in marcatori. Per i padroni di casa sono andati a segno Donin, Japa Vieira e Gargatini. Nell’altro match di quest’oggi, Pomezia si è imposta tra le mura amiche del PalaLavinium, superando 4-3 lo Sporting Sala Consilina al termine di un confronto equilibrato. 🔗 Leggi su Oasport.it

