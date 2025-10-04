Calafiori sfiora l' eurogol! Il destro da fuori area è quasi perfetto Arsenal-West Ham highlights
Netta vittoria dell'Arsenal, che di fronte ai propri tifosi supera 2-0 il West Ham in uno dei tanti derby londinesi della stagione. Per i Gunners a segno l'ex della partita Rice e Saka su rigore, ma a prendersi la scena nel finale di primo tempo è stato Riccardo Calafiori, che va vicino a un eurogol con un gran destro dal limite dell'area che si stampa sul palo. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
