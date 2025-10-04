Calabria felix
Mentre ieri i sindacati bloccavano il Paese, c'è chi lo faceva correre rilanciando l'uso delle auto. Pasquale Tridico - padre del reddito di cittadinanza, capodelegazione dei grillini a Bruxelles e adesso candidato alla presidenza della Regione Calabria per il centrosinistra, non si sa se più eccitato o disperato per il voto di domenica, ha fatto la sua ultima promessa elettorale in tempo utile: «Toglierò il bollo auto in Calabria finché le strade restano dissestate». Certo, avrebbe potuto promettere di migliorarle con una maggiore manutenzione - che peraltro viene finanziata proprio dal bollo auto -, ma così è più popolare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: calabria - felix
Storie incredibili di ex randagini - parte 1/2 ? Vi ricordate di Felix e Agata? ? Felix, ex randagino calabrese, qualche anno fa l'avevamo fatto salire a Fidenza per dargli più opportunità di essere visto e adottato, e proprio lì ha legato tantissimo con Ag - facebook.com Vai su Facebook
Beni culturali: ricerca Censis, Calabria Felix se il patrimonio diventa vivo - “Solo se il patrimonio culturale da giacente diventa vivente, allora si può avere una Calabria Felix”, che non vuol dire una Calabria felice, ma una Calabria dove la cultura – fatta di patrimonio ... Riporta strettoweb.com
Beni culturali: ricerca Censis, "Calabria Felix" se patrimonio diventa vivo - "Solo se il patrimonio culturale da giacente diventa vivente, allora si può avere una Calabria "Felix", che significa una Calabria "fertile", dove la cultura - zoomsud.it scrive