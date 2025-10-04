calabria felix

Mentre ieri i sindacati bloccavano il Paese, c'è chi lo faceva correre rilanciando l'uso delle auto. Pasquale Tridico - padre del reddito di cittadinanza, capodelegazione dei grillini a Bruxelles e adesso candidato alla presidenza della Regione Calabria per il centrosinistra, non si sa se più eccitato o disperato per il voto di domenica, ha fatto la sua ultima promessa elettorale in tempo utile: «Toglierò il bollo auto in Calabria finché le strade restano dissestate». Certo, avrebbe potuto promettere di migliorarle con una maggiore manutenzione - che peraltro viene finanziata proprio dal bollo auto -, ma così è più popolare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

