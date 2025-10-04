Cabaret teatro e non solo | il calendario di ottobre dei Papu

Pordenonetoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà un bell' ottobre per i Papu, il duo comico più famoso della Regione Fvg. Riprenderanno il loro spettacolo Cabaret Teatro e.non solo, giusto per far ridere, perché ridere stimola il sistema nervoso simpatico e non provoca effetti collaterali. Sarà perché il sistema nervoso è simpatico, che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cabaret - teatro

“Un cabaret di solidarietà”: al teatro della Panoramica comicità e musica

Teatro, magia e cabaret in piazza. Al via la rassegna PieveToridens

Teatro, musica e cabaret: il Bravò presenta la nuova stagione

cabaret teatro calendario ottobreA Torino l'Amazing Flamingo Cabaret: due giorni di Burlesque, bollicine e glamour internazionale - Il Q77 (Corso Brescia, 77) ospiterà la sesta edizione dell’Amazing Flamingo Cabaret Burlesque Torino Festival, ... Come scrive torinotoday.it

"Cabaret", Filippo Giardina al Teatro Olimpico - Filippo Giardina torna in scena e presenta anche a Roma il suo nuovo monologo satirico "Cabaret", pronto a scuotere ancora una volta le coscienze del pubblico. Lo riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Cabaret Teatro Calendario Ottobre