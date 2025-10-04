Bus a Firenze | da lunedì 6 estensione della linea 57 Collegamento da San Jacopino per la tramvia
A partire da lunedì 6 ottobre 2025 scatta a Firenze l’ottimizzazione del servizio bus della zona San Jacopino e del collegamento con la linea tranviaria T2 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: firenze - luned
#urbanistica Manifestazione lunedì 29 settembre scorso a #firenze contro le trasformazioni edilizie in atto sotto al famoso #cubonero. Presente la sezione di Italia Nostra Aps Firenze. Italia Nostra Toscana Toscana News Toscana News Toscana Notizie ARCHI - facebook.com Vai su Facebook
Trasporti: Firenze; dal 6 ottobre estensione bus linea 57 - Dal 6 ottobre scatta a Firenze l'ottimizzazione delle linee del tpl a servizio della rione di San Jacopino e del collegamento con la linea tranviaria T2. Segnala controradio.it