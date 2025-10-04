Buone pratiche Asst Sette Laghi premiata
Un importante risultato: nella Settimana Mondiale dell’Allattamento 2025 che si conclude il 7 ottobre, l’ Asst Sette Laghi è tra i Punti Nascita riconosciuti nell’ambito del Progetto Policy Aziendale per l’Allattamento. Tema di quest’anno "Priorità allattamento al seno: creare reti sostenibili" e Asst Sette Laghi si conferma centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale. Tra i 57 Punti Nascita italiani premiati dalla Società Italiana di Neonatologia Asst Sette Laghi si distingue per l’adozione di pratiche cliniche basate sulle evidenze scientifiche e per il sostegno concreto offerto alle mamme fin dai primi momenti dopo il parto, come il rooming-in, il contatto pelle a pelle e la formazione continua del personale sanitario e per iniziative preziose come l’attivazione della banca del latte, che rende disponibile il latte umano per i piccoli prematuri, anche quelli nati fuori dalle strutture varesine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
