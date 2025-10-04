buon ragazzo parla di sequel e universo espanso

Il 3 ottobre 2025 è stata presentata l’opera cinematografica “Good Boy”, un film horror di stampo sovrannaturale diretto da Ben Leonberg. La pellicola si focalizza sulla vicenda di un cane fedele, Indy, che si trasferisce con il suo proprietario, Todd, in una nuova abitazione. Quando forze oscure iniziano a tormentare i due, Indy deve assumere un ruolo di protettore per salvare il suo amico umano dalle minacce invisibili e inquietanti che si annidano nell’ombra. sviluppi e prospettive future del film “good boy”. intervista a ben leonberg e produttori: idee per un seguito. In occasione della sua uscita, Leonberg ha condiviso con ScreenRant le strategie e le possibilità legate al futuro della saga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

