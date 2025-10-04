Buon compleanno Paolo Uggè Susan Sarandon Paolo Ruffini…
Buon compleanno Susan Sarandon, Jean-Cyril Spinetta, Claudio Brachino, Francesco Speroni, Paolo Uggè, Antonello Cuccureddu, Tana de Zulueta, Elisabetta Viviani, Paolo Ruffini, Francesco Baccini, Cristiano Lucarelli, Mauro German Camoranesi, Benedetto Francesco Fucci, Francesco Benigno, Nicola Fratoianni, Alessandro Zan. Oggi 4 ottobre festeggiano il compleanno: Paolo Guaschino, ex calciatore; Francesco Zoppetti, politico; Flavia Lattanzi, giurista; Francesco Carpenetti, ex calciatore, allenatore; Luciano Sambi, ex ciclista; Jean-Cyril Spinetta, dirigente d’azienda (Air France); Carlo Valli, attore, doppiatore; Martin Potter, attore; Daniele Panebarco, fumettista; Susan Sarandon, attrice; Francesco Speroni, politico; Paolo Uggè, sindacalista, politico; Paolo Vitelli, imprenditore, politico; Roberto Baccaro, karateka, maestro di karate; Luigi Bonino, danzatore, attore; Antonello Cuccureddu, ex calciatore, allenatore; Francesco Perilli, artista; Giorgio Zito, cantautore, chitarrista, discografico; Enrico Compagnoni, regista, giornalista, scrittore; Luana Zanella, politica; Massimo Magnani, ex atleta; Tana de Zulueta, politica; Massimo Magnani, ex atleta, allenatore; Stefano Menicacci, avvocato; Giulio Silenzi, politico; Benedetto Francesco Fucci, politico; Bruno Cattaneo, doppiatore; Franco Bargelli, rugbista; Bruno Marziano, politico; Ferruccio Berti, arciere; Franco Picco, motociclista; Elisabetta Viviani, attrice, cantante; Orazio Francesco Piazza, vescovo; Paolo Ruffini, giornalista; Sbibu (Francesco Sguazzabia), percussionista, batterista; Pierantonio Tremolada, vescovo; Antonio Cuomo, politico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
