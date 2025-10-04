Inondazioni devastanti hanno colpito i villaggi della Bulgaria sud-orientale e della costa del Mar Nero, causando la morte di tre persone e costringendo centinaia di altre ad abbandonare le proprie case. Le infrastrutture in alcune parti della regione costiera sono state gravemente danneggiate: auto e roulotte trascinate in mare, case, alberghi e campeggi allagati. Squadre specializzate della Marina bulgara sono state dispiegate per cercare i dispersi e assistere nelle operazioni di evacuazione. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza in diverse città lungo la costa del Mar Nero, dove il trasporto pubblico regionale è stato sospeso a causa delle strade allagate dopo giorni di piogge torrenziali, che hanno raggiunto i 400 litri di pioggia per metro quadrato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bulgaria, inondazioni e piogge torrenziali devastano villaggi: le immagini