Bucchi indovina la mossa Varela entra e segna L' Arezzo resta primo in classifica
BUCCHI E VARELA - Prestazione a corrente alternata, risultato pesantissimo. L’Arezzo torna dalla trasferta di Rimini con tre punti che valgono molto più di una semplice vittoria: sono un’iniezione di fiducia, un colpo di coda da grande squadra, capace di trovare la vittoria anche senza brillare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Bucchi indovina la mossa, Varela entra e segna. L'Arezzo resta primo in classifica - Il portoghese decisivo, bene anche Mawuli e Chierico dentro una partita non bella. Come scrive arezzonotizie.it