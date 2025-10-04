Bruyne trova il nuovo Haaland | È molto simile

2025-10-03 06:20:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Kevin de Bruyne e Haaland. Due stelle del calcio mondiale, contro i colleghi, ora in diverse destinazioni. Il norvegese continua a Manchester e il belga è rimasto a lungo Napoli tuttavia, tre stagioni insieme sono state sufficienti per incontrarsi e associarsi a mille meraviglie. È per questo Kevin ha cercato un “nuovo haaland” nella zona per finire i tuoi assist, e sembra che Lo ha trovato in il tuo partner, Rasmus Hojlund. Napoli 2-1 Sporting de Portogallo: Sommario e Champions League (J2) L’attaccante danese era Giocatore nominato Dopo aver segnato un doppio nella vittoria di Napoli sullo sport in Portogallo il secondo giorno del Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

