Brutte notizie per l’Italia | si fa male Zaccagni Gattuso chiama Piccoli al suo posto Cosa ha e come sta l’esterno della Lazio

Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio, è stato escluso dall’elenco dei convocati della Nazionale a causa di un infortunio arrivato ieri in allenamento, che lo rende indisponibile per le prossime due gare valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026: quella contro l’Estonia (11 ottobre, Tallinn) e quella tanto discussa Israele (14 ottobre, Udine). Al suo posto il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha deciso di convocare l’attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli, alla sua prima chiamata con la Nazionale maggiore. Gli Azzurri si raduneranno nella serata di lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

