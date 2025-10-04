Brutte notizie per l’Italia | si fa male Zaccagni Gattuso chiama Piccoli al suo posto Cosa ha e come sta l’esterno della Lazio
Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio, è stato escluso dall’elenco dei convocati della Nazionale a causa di un infortunio arrivato ieri in allenamento, che lo rende indisponibile per le prossime due gare valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026: quella contro l’Estonia (11 ottobre, Tallinn) e quella tanto discussa Israele (14 ottobre, Udine). Al suo posto il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha deciso di convocare l’attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli, alla sua prima chiamata con la Nazionale maggiore. Gli Azzurri si raduneranno nella serata di lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: brutte - notizie
WhatsApp, brutte notizie per chi lo usa da Pc: la app cambia in peggio
Calciomercato Juve, brutte notizie dal Brasile! Il Flamengo chiarisce: «Non abbiamo necessità di vendere i nostri giocatori»
Krypto, il cane di superman, ha brutte notizie in un comic sorprendente
Brutte notizie per il Barcellona: Lamine Yamal si è fermato per un nuovo problema all’inguine dopo i 90 minuti giocati col Psg Il club spagnolo ha comunicato l’indisponibilità del suo fuoriclasse per la gara in programma al Ramón Sánchez-Pizjuán: “Il fast - facebook.com Vai su Facebook
Brutte notizie per blaugrana e Spagna https://bmbr.cc/2b3cvwo #Yamal #Barca #España - X Vai su X