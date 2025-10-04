Brunori Sas in Arena | il messaggio per la Palestina il duetto con Diodato i grandi successi
«Voglio esprimere la nostra solidarietà e vicinanza al popolo palestinese. Se c'è una cosa bella in questo orrore, è che le persone finalmente reagiscono. È vedere le piazze piene, un sacco di ragazze e ragazzi che si muovono. Massima solidarietà alla Flotilla, alle persone che sono scese in. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Le parole di solidarietà di Brunori Sas nei confronti degli attivisti della Flottilla ed a tutti i partecipanti alle manifestazioni di ieri e oggi prima di iniziare il concerto di questa sera all'Arena di Verona. video @pasqualinomarsico - facebook.com Vai su Facebook
