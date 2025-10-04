brilla la stella della scienziata corradetti

Si è concluso a Ravenna il 78° congresso della Società italiana di Anatomia e Istologia, organizzato dalla professoressa Mirella Falconi sotto la presidenza del professor Lucio Cocco. Le sessioni si sono aperte con letture magistrali tenute da scienziati di fama internazionale, tra cui Sir Paul Nurse, Premio Nobel per la Medicina nel 2001, e Bruna Corradetti, eccellenza marchigiana: la scienziata è originaria di Castignano, oggi dirige un gruppo di ricerca nel Baylor College of Medicine di Houston (Usa). Nel suo intervento, la dottoressa Corradetti ha presentato lo sviluppo di tecnologie innovative per la medicina rigenerativa nel suo laboratorio a Houston: approcci capaci di riattivare il potenziale rigenerativo del corpo umano in condizioni di danno cronico, applicati al trattamento delle ferite non cicatrizzanti e agli interventi prenatali di malformazioni congenite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

