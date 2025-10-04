Bresso ambulatori operativi anche di domenica Domani vaccinazioni e screening gratuiti
Scattano i nuovi orari di apertura festiva, le vaccinazioni e gli screening gratuiti alla Casa di Comunità di via Centurelli 46, nel centro di Bresso. Per prima cosa, da domani, come a Cusano Milanino, il presidio socio-sanitario di Asst Nord Milano sarà aperto anche la domenica, dalle 8 alle 20: a partire da questo mese, tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20, la Casa di Comunità cittadina sarà operativa. L’Azienda socio-sanitaria territoriale, che comprende i Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Cormano, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni, attiverà i servizi domenicali di assistenza domiciliare, del Punto unico di accesso e gli ambulatori infermieristici che effettuano, per esempio, le terapie infusionali, le medicazioni semplici e complesse e la rimozione dei punti di sutura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
