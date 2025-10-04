Bresciani di nuovo nelle strade Corteo con più di 20mila persone poi il blocco della tangenziale La città si è fermata per lo sciopero indetto dalla Cgil e dai sindacati di base Usb e Cobas Un lungo serpentone è partito da piazza Loggia Adesione sopra il 50% nelle fabbriche
Almeno 20mila persone, ma c’è anche chi parla di 30mila, per il corteo bresciano di solidarietà alla Global Sumud Flotilla e per chiedere lo stop al genocidio nella striscia di Gaza. Di sicuro, numeri record, introvabili nelle cronache delle manifestazioni degli ultimi anni. Anche Brescia si è fermata per lo sciopero indetto dalla Cgil e dai sindacati di base, Usb e Cobas. Il corteo è partito attorno alle 10 da piazza Loggia e Largo Formentone, dove erano stati convocati rispettivamente i presìdi del Coordinamento pro Pal con i sindacati di basse, e della Cgil. "La pace è un diritto universale, la solidarietà un principio inviolabile", ha ricordato il segretario generale della Cgil Brescia, Francesco Bertoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il colonnello Raucci è il nuovo comandante dei Carabinieri bresciani Il Colonnello Alberto Raucci è stato nominato nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Brescia. Arriva dal comando di Frascati. Prende il posto di Vittorio Fragalà - facebook.com Vai su Facebook
Brescia, il corteo pro Palestina sfilerà fino alla Leonardo (ex Breda) - La nuova manifestazione, dalle 15, da piazza Rovetta fino a via Lunga, sede bresciana dell’azienda armiera Leonardo, accusata di essere «legata a doppio filo al genocidio e all’occupazione israeliana ... Si legge su quibrescia.it
Molto partecipato il corteo pro Flotilla a Brescia, quattromila persone sfilano in città: stazione bloccata per un'ora - Quasi quattromila persone sono scese nuovamente in piazza a Brescia, nell'iniziativa promossa dal Coordinamento Palestina, per manifestare contro il fermo delle barche della Sumud Flotilla. Lo riporta brescia.corriere.it