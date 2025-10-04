Almeno 20mila persone, ma c’è anche chi parla di 30mila, per il corteo bresciano di solidarietà alla Global Sumud Flotilla e per chiedere lo stop al genocidio nella striscia di Gaza. Di sicuro, numeri record, introvabili nelle cronache delle manifestazioni degli ultimi anni. Anche Brescia si è fermata per lo sciopero indetto dalla Cgil e dai sindacati di base, Usb e Cobas. Il corteo è partito attorno alle 10 da piazza Loggia e Largo Formentone, dove erano stati convocati rispettivamente i presìdi del Coordinamento pro Pal con i sindacati di basse, e della Cgil. "La pace è un diritto universale, la solidarietà un principio inviolabile", ha ricordato il segretario generale della Cgil Brescia, Francesco Bertoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bresciani di nuovo nelle strade. Corteo con più di 20mila persone poi il blocco della tangenziale. La città si è fermata per lo sciopero indetto dalla Cgil e dai sindacati di base, Usb e Cobas. Un lungo serpentone è partito da piazza Loggia. Adesione sopra il 50% nelle fabbriche