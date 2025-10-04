Bovino e i Monti Dauni hanno una palestra nuova di zecca

Venerdì 3 ottobre, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della palestra scolastica di Bovino. La struttura nasce da un importante intervento di demolizione e ricostruzione, realizzato dopo la partecipazione all’avviso pubblico Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020 indetto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Il Comune di Bovino è entrato a far parte della Rete dei Comuni Sostenibili. Venerdì 10 ottobre celebreremo la consegna della Libellula dei #comunisostenibili all'interno di un'interessante workshop organizzato con gli amici dell'Associazione Per il Meglio dell - facebook.com Vai su Facebook

PARCO Monti Dauni, Splendido: “Con l’istituzione del Parco più burocrazia e meno valore per il territorio” - "L'appello dei cittadini e degli agricoltori dei Monti Dauni è chiaro: l'istituzione di un nuovo Parco non è un valore aggiunto" ... Riporta statoquotidiano.it

Btm Interazioni, i Monti Dauni raccontano le loro storie - I Monti Dauni raccontano silenziosamente storie meravigliose, scandite dal prezioso ritmo della vita lenta. Scrive quotidianodipuglia.it