Boss in Incognito la Carioca di Settimo in tv nel programma di Elettra Lamborghini per scoprire tutto dei suoi dipendenti
"Boss in incognito" sta per tornare nel torinese. A gennaio dello scorso anno Enrico Maccario, l'amministratore delegato di Zoom Torino, si era reso irriconoscibile ai suoi stessi famigliari per scoprire tutto dei suoi dipendenti.Lunedì 6 ottobre, alle ore 21:20 su Rai 2, Luca Talarico, azionista.
BOSS IN INCOGNITO: ELETTRA LAMBORGHINI SI SDOPPIA NEL DOCUREALITY DI RAI2
Boss in Incognito, Elettra Lamborghini pronta al debutto come conduttrice: ''Accetto le critiche''
Boss in incognito 2025-2026 con Elettra Lamborghini e ospiti misteriosi
Carioca di Settimo protagonista a Boss in incognito su Rai 2 - Lunedì 6 ottobre l'azienda dei pennarelli che hanno segnato l'infanzia di generazioni entra nelle case degli italiani: Luca Talarico, in incognito tra i dipendenti, racconta la vita vera dietro un mil
