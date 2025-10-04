Boss in Incognito la Carioca di Settimo in tv nel programma di Elettra Lamborghini per scoprire tutto dei suoi dipendenti

"Boss in incognito" sta per tornare nel torinese. A gennaio dello scorso anno Enrico Maccario, l'amministratore delegato di Zoom Torino, si era reso irriconoscibile ai suoi stessi famigliari per scoprire tutto dei suoi dipendenti.Lunedì 6 ottobre, alle ore 21:20 su Rai 2, Luca Talarico, azionista.

boss incognito carioca settimoCarioca di Settimo protagonista a Boss in incognito su Rai 2 - Lunedì 6 ottobre l’azienda dei pennarelli che hanno segnato l’infanzia di generazioni entra nelle case degli italiani: Luca Talarico, in incognito tra i dipendenti, racconta la vita vera dietro un mil ... Lo riporta giornalelavoce.it

