Bosisio Parini Ivano Perego aggredito a sprangare vicino casa | la pista di una spedizione punitiva

Bosisio Parini (Lecco), 4 ottobre 2024 – Un agguato, non una rapina. Assume sempre più i contorni di una imboscata per un regolamento di conti o di una spedizione punitiva l'aggressione contro Ivano Perego, imprenditore di 53 anni di Bosisio Parini, che è stato presp a sprangate vicino a casa. Lui è l' ex patron di quelle che erano la Perego Strade e la Perego General Contractor di Cassago Brianza, che ha consegnato nelle mani degli uomini d'onore delle 'ndrine calabresi decretandone il fallimento. Per questo è stato condannato per in via definitiva per mafia, crack finanziario e reati ambientali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

