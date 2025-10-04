Bosisio Parini Ivano Perego aggredito a sprangare vicino casa | la pista di una spedizione punitiva

Bosisio Parini (Lecco), 4 ottobre 2024 – Un agguato, non una rapina. Assume sempre più i contorni di una imboscata per un regolamento di conti o di una spedizione punitiva l'aggressione contro Ivano Perego, imprenditore di 53 anni di Bosisio Parini, che è stato presp a sprangate vicino a casa. Lui è l' ex patron di quelle che erano la Perego Strade e la Perego General Contractor di Cassago Brianza, che ha consegnato nelle mani degli uomini d'onore delle 'ndrine calabresi decretandone il fallimento. Per questo è stato condannato per in via definitiva per mafia,  crack finanziario e reati ambientali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

