Bosisio Parini Ivano Perego aggredito a sprangare vicino casa | la pista di una spedizione punitiva
Bosisio Parini (Lecco), 4 ottobre 2024 – Un agguato, non una rapina. Assume sempre più i contorni di una imboscata per un regolamento di conti o di una spedizione punitiva l'aggressione contro Ivano Perego, imprenditore di 53 anni di Bosisio Parini, che è stato presp a sprangate vicino a casa. Lui è l' ex patron di quelle che erano la Perego Strade e la Perego General Contractor di Cassago Brianza, che ha consegnato nelle mani degli uomini d'onore delle 'ndrine calabresi decretandone il fallimento. Per questo è stato condannato per in via definitiva per mafia, crack finanziario e reati ambientali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Bosisio Parini, il racconto dell’imprenditore, a piede libero dal 2019, ricoverato all’ospedale di Lecco. Ma il suo passato e le modalità del pestaggio fanno pensare a un avvertimento - facebook.com Vai su Facebook
Bosisio Parini. Volontari in azione per l’ambiente, successo per “Tutti al verde” https://lecconotizie.com/societa/oggiono-societa/bosisio-parini-volontari-in-azione-per-lambiente-successo-per-tutti-al-verde/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Bosisio Parini, Ivano Perego aggredito a sprangare vicino casa: la pista di una spedizione punitiva - L’imprenditore 53 enne, ricoverato in ospedale con una prognosi di 40 giorni, era stato condannato per associazione di stampo mafioso. Da ilgiorno.it
Agguato notturno a Ivano Perego: preso a bastonate l'ex patron della Perego Strade - L'aggressore incappucciato lo ha atteso sotto casa e colpito alle gambe. Riporta leccotoday.it