La giocatrice è stata lasciata fuori dall'estate in azzurro: "Ho fatto l'Olimpiade da protagonista, i numeri lo dimostrano. Mi sono goduta l'estate". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bosetti lancia Scandicci: "Può battere Conegliano. La Nazionale? Il mio sogno l'ho realizzato a Parigi"