Bosetti lancia Scandicci | Può battere Conegliano La Nazionale? Il mio sogno l' ho realizzato a Parigi
La giocatrice è stata lasciata fuori dall'estate in azzurro: "Ho fatto l'Olimpiade da protagonista, i numeri lo dimostrano. Mi sono goduta l'estate". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: bosetti - lancia
- Simpaticamente Stefano De Martino, nella puntata di “Affari Tuoi” di ieri sera, ha lanciato una frecciatina a Pier Silvio e Gerry che di continuo sottolineano come i concorrenti di. “Affari Tuoi” vincano senza un particolare merito, ma solo per “fortuna”. - Ancora n - facebook.com Vai su Facebook