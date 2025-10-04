Bosetti lancia Scandicci | Può battere Conegliano La Nazionale? Il mio sogno l' ho realizzato a Parigi

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giocatrice è stata lasciata fuori dall'estate in azzurro: "Ho fatto l'Olimpiade da protagonista, i numeri lo dimostrano. Mi sono goduta l'estate". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

