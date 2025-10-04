BORNTOSTANDOUT® lancia la collezione EAU INTIMITÉ | Gold Juice Musc X Candy Dust Warm Air e Cuvèe Skin
5 essenze, una collezione intima, essenziale ma sorprendentemente potente. Fondato dall’imprenditore visionario coreano Jun Lim, BORNTOSTANDOUT® nasce dall’unione tra la sua passione per l’arte e per il profumo. Con un approccio provocatorio e disruptive, il brand sfida i canoni del mercato coreano e celebra la ribellione agli standard già dal suo nome: Born to Stand Out, ovvero “nati per distinguersi”. BORNTOSTANDOUT – CANDY DUST. PROFUMIERE: Juliè Massé E’ una fragranza unisex che celebra la dolcezza come atto di libertà e nostalgia. Pensata per chi ama i profumi gourmand e giocosi, Candy Dust trasforma l’immaginario dello zucchero filato in un’esperienza olfattiva irresistibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: borntostandout - lancia
MAX&Co. lancia la sua prima collezione di profumi: tre Eau de Parfum che diventano storytelling personale - e i profumi in collaborazione con Mavive: tre le Eau de Parfum, presentate tutte capaci di tradurre in scia l’attitudine contemporanea del brand MAX&Co. Riporta vogue.it