BORNTOSTANDOUT® lancia la collezione EAU INTIMITÉ | Gold Juice Musc X Candy Dust Warm Air e Cuvèe Skin

5 essenze, una collezione intima, essenziale ma sorprendentemente potente. Fondato dall’imprenditore visionario coreano Jun Lim, BORNTOSTANDOUT® nasce dall’unione tra la sua passione per l’arte e per il profumo. Con un approccio provocatorio e disruptive, il brand sfida i canoni del mercato coreano e celebra la ribellione agli standard già dal suo nome: Born to Stand Out, ovvero “nati per distinguersi”. BORNTOSTANDOUT – CANDY DUST. PROFUMIERE: Juliè Massé E’ una fragranza unisex che celebra la dolcezza come atto di libertà e nostalgia. Pensata per chi ama i profumi gourmand e giocosi, Candy Dust trasforma l’immaginario dello zucchero filato in un’esperienza olfattiva irresistibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

