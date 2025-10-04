Borgo Mezzanone rissa | un morto e un ferito Nella notte

Nella baraccopoli a ridosso di Foggia in cui vivono circa mille migranti, la notte scorsa è scoppiata una rissa. Finita a coltellate. È morto un uomo mentre chi lo ha ucciso, stando a prime ricostruzioni, è stato aggredito e ferito da altri uomini. Indagano i carabinieri.         L'articolo Borgo Mezzanone, rissa: un morto e un ferito Nella notte proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

