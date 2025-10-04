Borderlands 4 le vendite iniziali non sono state esplosive ma con gli sconti venderà bene per gli analisti

Borderlands 4 è arrivato sul mercato poche settimane fa, ma nonostante un’accoglienza positiva, le vendite iniziali non hanno raggiunto i picchi “esplosivi” dei capitoli precedenti. A dirlo è Rhys Elliott, analista capo di Alinea, che ha condiviso un approfondimento sui titoli più scaricati di settembre. Secondo i dati raccolti, lo sparatutto di Gearbox Software ha ottenuto 3,1 milioni di download complessivi, piazzandosi comunque tra i cinque giochi più scaricati del mese. Elliott ha sottolineato (grazie a GamesRadar ) come Borderlands 4 mostri una partenza forte su Steam e vendite stabili su console, due indicatori che fanno pensare a un andamento positivo nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

