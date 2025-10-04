Boom Parmigiano Reggiano | caseifici aperti ed export da record

Noceto (Parma), 4 ott. (askanews) - Un viaggio nel cuore della Food Valley, dove da quasi mille anni si ripete un rito immutato: la nascita del Re dei Formaggi. Sono 45 i caseifici che aprono le porte per "Caseifici Aperti", l'iniziativa del Consorzio del Parmigiano Reggiano che dopo il boom primaverile - con un +50% di visitatori - accoglie migliaia di appassionati tra caldaie fumanti, rottura del caglio ed estrazione della cagliata. "Il Parmigiano Reggiano è per sua natura molto di più di un pezzo di formaggio - ricorda il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli -. Quindi chi compra Parmigiano Reggiano lo compra perché vuole comprare non solo un pezzo di formaggio ma tutta la cultura, il territorio, le storie, le persone e le esperienze che si possono vivere con il Parmigiano Reggiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Boom Parmigiano Reggiano: caseifici aperti ed export da record

