In Cina è iniziata la Golden Week, la Settimana d'Oro che coincide con un periodo di vacanze pubbliche molto importante, durante il quale gran parte della popolazione si prende una pausa dal lavoro o dallo studio. Quest'anno è iniziata il primo giorno di ottobre, giorno della Festa Nazionale, in concomitanza con la Festa di Metà Autunno. Milioni di cittadini hanno così approfittato del momento per effettuare viaggi, spostandosi sulle strade, a bordo dei treni e nei cieli del Paese, trasformando i primi giorni dorati in uno spettacolo turistico nazionale. Il Ministero dei Trasporti ha stimato 340 milioni di viaggi effettuati soltanto l'1 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Boom di turismo in Cina: è iniziata la Golden Week dei record

