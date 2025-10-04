Bookbot la start up moderna che dà una seconda vita ai libri

Bookbot è una start-up moderna che dà una seconda vita ai libri usati. In passato, i libri già letti venivano spesso buttati via. Per Bookbot, questo è uno spreco terribile. Per questo motivo si sono dati una missione: trovare un modo per dare una nuova vita ai libri che hanno già raccontato la loro storia. Vendere libri di seconda mano è l'obiettivo di Bookbot che affonda le proprie radici nella bellissima città di Praga. L'attività si propone di raggiungere il mondo intero. Sono già presenti in Germania, Austria e Slovacchia, ma le loro ambizioni non si fermano qui. Non vogliono solo farsi un nome e offrire libri a prezzi convenienti: puntano anche a Francia, Italia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. 🔗 Leggi su 900letterario.it

