Bonus mamme detrazioni per i figli assegno unico e congedi più larghi | cosa c'è nella manovra 2026 per le famiglie
ROMA - Nel cantiere della prossima legge di Bilancio da 16 miliardi, oltre al corposo capitolo Irpef, con il taglio delle tasse per il ceto medio, spicca anche il capitolo dedicato a mamme e famiglie. È il tassello che deve tenere insieme due obiettivi spesso in tensione: dare un segnale sulla natalità e sulla conciliazione vita-lavoro, senza scardinare equilibri di finanza pubblica già fragili. La crescita fiacca e i margini stretti impongono interventi mirati più che maxi-riforme. Per questo il pacchetto sociale punta sul potenziamento di misure esistenti, rese più stabili e più leggibili per i beneficiari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Bonus mamme lavoratrici 2025: a chi spetta, come funziona e cosa cambia nel 2026
Bonus asili nido e bonus mamme: nel 2024 sostegno record alle famiglie, copertura media del 54% delle rette e 667mila beneficiarie dell’esonero contributivo
Bonus mamme lavoratrici 2025: a chi spetta, come funziona e cosa cambia nel 2026
Bonus mamme, detrazioni per i figli, assegno unico e congedi più larghi: cosa c'è nella manovra 2026 per le famiglie
Manovra, detrazioni per i figli e bonus mamme più alto: ecco cosa cambia