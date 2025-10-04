Bonus mamme detrazioni per i figli assegno unico e congedi più larghi | cosa c’è nella manovra 2026 per le famiglie

Quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA - Nel cantiere della prossima legge di Bilancio da 16 miliardi, oltre al corposo capitolo Irpef, con il taglio delle tasse per il ceto medio, spicca anche il capitolo dedicato a mamme e famiglie. È il tassello che deve tenere insieme due obiettivi spesso in tensione: dare un segnale sulla natalità e sulla conciliazione vita-lavoro, senza scardinare equilibri di finanza pubblica già fragili. La crescita fiacca e i margini stretti impongono interventi mirati più che maxi-riforme. Per questo il pacchetto sociale punta sul potenziamento di misure esistenti, rese più stabili e più leggibili per i beneficiari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

bonus mamme detrazioni per i figli assegno unico e congedi pi249 larghi cosa c8217232 nella manovra 2026 per le famiglie

© Quotidiano.net - Bonus mamme, detrazioni per i figli, assegno unico e congedi più larghi: cosa c’è nella manovra 2026 per le famiglie

In questa notizia si parla di: bonus - mamme

Bonus mamme lavoratrici 2025: a chi spetta, come funziona e cosa cambia nel 2026

Bonus asili nido e bonus mamme: nel 2024 sostegno record alle famiglie, copertura media del 54% delle rette e 667mila beneficiarie dell’esonero contributivo

Bonus mamme lavoratrici 2025: a chi spetta, come funziona e cosa cambia nel 2026

bonus mamme detrazioni figliBonus mamme, detrazioni per i figli, assegno unico e congedi più larghi: cosa c’è nella manovra 2026 per le famiglie - Il governo prepara un aumento per l’assegno “da 40 euro” e un allargamento della platea. Lo riporta msn.com

bonus mamme detrazioni figliManovra, detrazioni per i figli e bonus mamme più alto: ecco cosa cambia, maxi-dote dai tagli - La prossima manovra di bilancio sarà finanziata in gran parte con una attenta revisione della spesa da circa 10 miliardi. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Bonus Mamme Detrazioni Figli