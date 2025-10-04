Bonus mamme detrazioni per i figli assegno unico e congedi più larghi | cosa c’è nella manovra 2026 per le famiglie

ROMA - Nel cantiere della prossima legge di Bilancio da 16 miliardi, oltre al corposo capitolo Irpef, con il taglio delle tasse per il ceto medio, spicca anche il capitolo dedicato a mamme e famiglie. È il tassello che deve tenere insieme due obiettivi spesso in tensione: dare un segnale sulla natalità e sulla conciliazione vita-lavoro, senza scardinare equilibri di finanza pubblica già fragili. La crescita fiacca e i margini stretti impongono interventi mirati più che maxi-riforme. Per questo il pacchetto sociale punta sul potenziamento di misure esistenti, rese più stabili e più leggibili per i beneficiari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

