Bonny super a San Siro tre assist e un gol | Grazie a Chivu
Milano, 4 ottobre 2025 – Una Inter pressoché perfetta, a eccezione degli ultimi minuti con il gol di Bonazzoli che ha solo leggermente sporcato una prestazione sontuosa. Gioco, ritmo, qualità, gol: i nerazzurri hanno liquidato la Cremonese con un poker impressionante sotto il profilo della prestazione. Tra i maggiori protagonisti Ange Yoan Bonny, chiamato a sostituire Marcus Thuram. Partita di grande livello per l’attaccante che ha chiuso con tre assist e un gol, mettendo lo zampino in tutte le marcature nerazzurre. Ha fatto segnare i compagni in tutti i modi, prima con un’assistenza precisa verso Lautaro, poi con un pregevole filtrante per Barella e infine con una sponda per Dimarco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: bonny - super
Raduno Inter, francesi ad Appiano Gentile: super disponibile Bonny
I nerazzurri. Aspettando il “pallino“ Lookman. L’Inter si gode un super Bonny
Inter Cremonese 4-1: nerazzurri a valanga con un super Bonny! Vittoria pesante e convincente
L'INTER TRAVOLGE LA CREMONESE Partita senza storia per la squadra di Chivu che cala il poker contro la Cremonese. Prestazione super di Bonny, autentico MVP con 3 assist e 1 gol #SerieA #Inter #Cremonese - X Vai su X
Super Bowl 2026, Bad Bunny sarà il protagonista dell’Halftime Show #superbowl #badbunny - facebook.com Vai su Facebook
Bonny super a San Siro, tre assist e un gol: “Grazie a Chivu” - La punta sostituisce egregiamente Thuram con una prestazione di grande qualità con tre assist e un gol nel 4- Come scrive sport.quotidiano.net
Inter, poker alla Cremonese: Lautaro, Dimarco, Barella e un super Bonny. Chivu vola a 12 punti - Arriva solo al minuto 87 il gol della bandiera di Bonazzoli che risveglia gli ospiti, ma fino a quel momento la squadra di Nicola è stata annullata dai nerazzurri ... Si legge su tuttosport.com