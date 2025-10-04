Bonny super a San Siro tre assist e un gol | Grazie a Chivu

Milano, 4 ottobre 2025 – Una Inter pressoché perfetta, a eccezione degli ultimi minuti con il gol di Bonazzoli che ha solo leggermente sporcato una prestazione sontuosa. Gioco, ritmo, qualità, gol: i nerazzurri hanno liquidato la Cremonese con un poker impressionante sotto il profilo della prestazione. Tra i maggiori protagonisti Ange Yoan Bonny, chiamato a sostituire Marcus Thuram. Partita di grande livello per l’attaccante che ha chiuso con tre assist e un gol, mettendo lo zampino in tutte le marcature nerazzurre. Ha fatto segnare i compagni in tutti i modi, prima con un’assistenza precisa verso Lautaro, poi con un pregevole filtrante per Barella e infine con una sponda per Dimarco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

