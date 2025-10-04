Bonny stella dell' Inter | Felice di aver dato una mano Chivu mi dà fiducia ogni giorno
Il francese è stato l'assoluto protagonista nel match contro la Cremonese di Nicola, con 1 gol e 3 assist. Da piccolo non si fermava mai, era instancabile. Le vecchie abitudini, a quanto pare, son dure a morire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: bonny - stella
C'è chi allo Stadium ha la stella e c'è chi allo Stadium ha una lapide. #Inter #Bonny #JuventusInter 4-3 - facebook.com Vai su Facebook
Bonny strega San Siro, Barella uomo ovunque. Diouf, ingresso da dimenticare #inter - X Vai su X
Serie A, le pagelle di Inter-Cremonese: brilla la stella di Bonny, Barella è l'uomo ovunque - Ancora non accompagna l'azione con la stessa continuità di Bastoni, ma nelle chiusure è ... Da msn.com
Entusiasmo Bonny: 'L'Inter grande opportunità' - Arriva l'ufficialità per Bonny all'Inter ad alcuni giorni dalla firma del contratto che lo lega ai colori nerazzurri fino al 2030. Scrive ansa.it