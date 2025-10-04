Bonny stella dell' Inter | Felice di aver dato una mano Chivu mi dà fiducia ogni giorno

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il francese è stato l'assoluto protagonista nel match contro la Cremonese di Nicola, con 1 gol e 3 assist. Da piccolo non si fermava mai, era instancabile. Le vecchie abitudini, a quanto pare, son dure a morire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bonny stella dell'Inter: "Felice di aver dato una mano. Chivu mi dà fiducia ogni giorno"

